拉丁裔男之死再掀美种族抗议潮 洛城决议调查

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（法新社洛杉矶23日电） 非裔男佛洛伊德之死引发的全美示威潮未歇，加州洛杉矶郡又发生拉丁裔青年瓜达多遭警方射击多枪而死，新一波街头抗议再起，洛杉矶郡政委员会今天决议进行独立调查。

法新社报导，18岁的瓜达多（Andres Guardado）上周在洛杉矶郡加迪纳（Gardena）遭警方射击多枪身亡。

警方说，瓜达多自修车店逃逸时「掏出一把手枪」，他们才因此对他开枪。

瓜达多事件不久前，明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）5月25日才发生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝压颈窒息而死事件，引爆全美示威潮。

洛杉矶郡政委员会今天一致通过动议，将进行「独立深入的调查，以公开真相、维护正义」。

前一天，洛杉矶郡警察局长维拉纽瓦（Alex Villanueva）承诺此案透明化，要求州检察长监督内部调查。

但提案调查的郡政委员瑞德里．汤玛斯（Mark Ridley-Thomas）写道，警察局内部有一股不配合调查的「倾向」。

根据警局说法，多名员警18日例行巡逻时遇上瓜达多，进一步观察发觉他身上有枪。

警局又说，瓜达多所持武器是一支未登记的非法打猎装置。

目前为止，事发相关影片仍未曝光，法医验尸结果也以「安全」理由而未对外公布。愤怒的家属则称，瓜达多是遭人从背后开枪。

最近几天，有数百名民众聚集抗议瓜达多之死，21日的示威人潮在警方发射橡胶子弹、喷洒胡椒喷雾后驱离。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP