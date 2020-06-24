曾与乔科维奇接触 NBA金块中锋约基奇确诊

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（法新社洛杉矶23日电） 网球世界球王乔科维奇染疫，他塞尔维亚的同胞，美国职篮NBA丹佛金块中锋约基奇，因为先前曾与乔科维奇接触，如今也感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

对于约基奇（Nikola Jokic）染疫传闻，金块以医疗隐私为由婉拒评论。

受到疫情影响，NBA自3月11日起停赛至今。在复赛即将展开之际，球员必须于6月22日前归队，海外球员则需在6月15日之前报到。

但约基奇是特例，获准在海外待较长的时间，却于采检时发现染疫，已开始接受隔离。

约基奇8天前出席塞国首都贝尔格勒（Belgrade）的篮球表演赛，期间曾与一名后来确诊的球员近距离互动。

约基奇同胞、网球世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）也出席当天的活动，两人还排排坐，如今也宣布确诊。

NBA预计7月30日复赛，比赛场地选在方便管控环境的佛罗里达州奥兰多迪士尼世界（Disney World）综合体育馆。NBA全部30队当中有22队能参加本季的季后赛，其中13队来自西区，东区则有9队能参赛。

ESPN报导说，为准备复赛，各队今天开始让球员接受病毒筛检。

© 2020 AFP