民调：澳洲民众对中国信任度跌至历史新低

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（法新社雪梨24日电） 在澳洲与中国这两个贸易伙伴冲突升温之际，今天公布的民调显示，澳洲民众对中国的信任度跌至历史新低。

雪梨智库「罗伊国际政策研究院」（Lowy Institute）所做的调查显示，仅有23%的澳洲人相信北京会在世界舞台采取负责任行动，写下历史新低；相较之下，2018年则为52%。

在习近平领导下，中国变得愈来愈自信，北京希望将其日益增长的经济实力转化为政治、外交和军事力量。

然而，中国大秀肌肉的举动加剧了与邻国的一连串争端，从与印度的边境小冲突到与澳洲的公开外交龃龉。

近几个月来，可见到中国对澳洲商品进行贸易制裁、判处澳洲公民死刑，并奚落坎培拉当局长期与美国结盟。

澳洲封杀中国科技巨头华为、公开抱怨中国试图以间谍活动及操弄影响力来「接管」澳洲政治体系，以及要求对冠状病毒疾病大流行的起源和应对方式进行独立调查，在在激怒北京。

罗伊国际政策研究院执行董事弗里洛夫（Michael Fullilove）说：「对我们最大贸易伙伴中国的信任度急遽下降。」「对中国领导人习近平的信心更是跌跌不休。」

94%的受访者说，希望看见澳洲减少对中国的经济依赖，82%的受访者则支持制裁涉及侵犯人权的中国官员。

根据官方统计，中国约占澳洲贸易总额的1/4，澳大利亚矿产帮助中国发展重工业和燃料发电。

罗伊国际政策研究院自2005年开始进行年度调查，今年则在澳洲各地访问2448名成年人。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP