美参议院拟规范不明飞行物资讯 等同证实计画存续

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（法新社华盛顿23日电） 美国联邦参议院情报委员会正致力规范国防部一项不明飞行物（UFO）计画，好让大众更了解军方活动，也让美国情报部门更易分享资讯。此举相当于官方证实这项计画一直存在。

参议院情报委员会在年度情报授权法案条款中，对「不明空中现象工作小组」（Unidentified Aerial Phenomenon Task Force）的努力表达支持，等同官方证实这项计画一直存在。

2017年12月，国防部承认资助一项规模达数百万美元的秘密计画，旨在调查不明飞行物的目击事件，但称这项计画已于2012年终止，不过「纽约时报」（New York Times）当时报导，计画仍持续执行。

参议院对这项计画的关注焦点主要不在外星生物上，更多是放在美国在真实世界的对手带来的威胁上，例如中国。

这项计画由海军情报办公室（Office of Naval Intelligence）监管，专责「搜集、回报不明空中现象，以及这些现象与敌对外国政府之间的任何关联，还有这些现象对美国军事资产及设施造成的威胁」。

美国特别担忧中国的情搜能力，包括动用无人机及其他航空科技。

参议员们承认此议题具有敏感性，但他们说，先前「在情报圈内的资讯分享及合作并不协调」，呼吁针对这项计画的进展及其所观察到的现象制作详细、公开的报告。

这项条款是2021年情报授权法案的一部分，目前还未提上参议院全会议程。若参议院通过这项条款，国防部须在180天内向国会提交报告。

美国国防部4月公布海军飞行员拍摄的3则影片，画面显示飞行员与疑似不明飞行物在空中相遇。其中一则影片摄于2004年11月，另两则摄于2015年1月。

© 2020 AFP