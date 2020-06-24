脸书遭批不加取缔仇恨言论 美国冰淇淋品牌加入抵制行列

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（法新社华盛顿23日电） 美国知名冰淇淋班杰利（Ben & Jerry's）表示，将加入越来越多知名公司抵制脸书的行列，停止在脸书平台投放广告，以抗议其所认为脸书对仇恨言论和煽动暴力的内容不加取缔。

班杰利今天表示：「7月1日开始，我们将暂停在美国市场脸书（Facebook）和Instagram的所有付费广告。」

班杰利并说，现也加入「拒绝以仇恨换取获利」（Stop the Hate for Profit）的抵制行动，此运动获得反诽谤联盟（Anti-Defamation League）、全国有色人种民权促进协会（National Association for the Advancement of Colored People）和其他组织支持。

班杰利说：「我们呼吁脸书采取明确且毫不含糊的行动，也就是这个运动所呼吁的，别再任由其平台被用来散播和扩大种族主义与仇恨。」

美国户外运动用品公司Patagonia、North Face和REI，以及着名自由工作者接案平台Upwork都表示，响应这项运动。

在「拒绝以仇恨换取获利」运动出现的同时，脸书因对不实资讯和煽动性言论、包括美国总统川普的贴文都无所作为，而致面临与日俱增的压力。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

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