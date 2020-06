脸书遭批不加取缔仇恨言论 美国冰淇淋品牌加入抵制行列

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿23日电) 美国知名冰淇淋班杰利(Ben & Jerry's)表示,将加入越来越多知名公司抵制脸书的行列,停止在脸书平台投放广告,以抗议其所认为脸书对仇恨言论和煽动暴力的内容不加取缔。

班杰利今天表示:「7月1日开始,我们将暂停在美国市场脸书(Facebook)和Instagram的所有付费广告。」

班杰利并说,现也加入「拒绝以仇恨换取获利」(Stop the Hate for Profit)的抵制行动,此运动获得反诽谤联盟(Anti-Defamation League)、全国有色人种民权促进协会(National Association for the Advancement of Colored People)和其他组织支持。

班杰利说:「我们呼吁脸书采取明确且毫不含糊的行动,也就是这个运动所呼吁的,别再任由其平台被用来散播和扩大种族主义与仇恨。」

美国户外运动用品公司Patagonia、North Face和REI,以及着名自由工作者接案平台Upwork都表示,响应这项运动。

在「拒绝以仇恨换取获利」运动出现的同时,脸书因对不实资讯和煽动性言论、包括美国总统川普的贴文都无所作为,而致面临与日俱增的压力。(译者:陈昱婷/核稿:张佑之)

