超级吸钞机 欧巴马替拜登站台募款逾3亿

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（法新社华盛顿23日电） 美国前总统欧巴马今天为笃定代表民主党竞选总统的拜登在网上「站台」，协助募款达1100万美元。他说，美国民众正弥漫一股「大觉醒」，有助11月总统大选时击败现任总统川普。

拜登发言人达科洛（TJ Ducklo）说，曾任两届总统的欧巴马展现极大魅力，吸引不少的观众，总募款金额超过1100万美元（约新台币3亿2486万元），是整个竞选行动中最成功的募款活动。

达科洛表示，这次约有760万美元是来自17万5000名基层民众的献金，目前「每一天都有基层民众捐钱挹注竞选团队」。

欧巴马与拜登（Joe Biden）在网上以分割画面「同台」，这是自4月中旬他为拜登背书后，首度替拜登「站台」。

欧巴马说：「我要说，如果我们真的在做事，助力已经上路，因为我相信没人比我亲爱的朋友拜登，更能抚平国家伤痕，让国家重上轨道。」

他表示：「全美目前弥漫一股大觉醒的气氛，让我感到乐观，特别是在年轻人之间。」他说，年轻人「已受够过去几年我们所见乱无章法、气量狭小的治理方式」。

拜登表示，他同意欧巴马所说的政治气氛正在改变。他也暗示，世界各国领袖对川普渐感不耐烦。

自3月中旬美国爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情以来，拜登未曾举办现场造势大会。

拜登大部分时间都待在达拉瓦州（Delaware）家中，透过社群网站、电视专访或是竞选广告，批评川普未能遏止疫情扩散，也没有改善美国数百万受苦民众的经济情况。

拜登线上募款活动证明欧巴马这位美国首位非裔总统依旧有群众魅力，拜登竞选团队说：「这凸显基层运动的力量」。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP