防疫封锁近3个月 巴黎欧利机场26日重新开放

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（法新社巴黎24日电） 法国巴黎南郊欧利机场（Orly airport）3月31日因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐而关闭，如今将在本月26日重新开放，不过航班及乘客都将远不及正常时期数量。

飞往葡萄牙波图（Porto）的班机定于26日上午6时（格林威治时间上午4时）起飞，当天将有70个航班飞往约25个目的地；相较下，在疫情导致全球飞机停飞前，欧利机场一天有600个航班。

法国航空（Air France）、法国泛航（Transavia）、英国廉航易捷航空公司（EasyJet）、伏林航空公司（Vueling）和加勒比海航空等航空公司占有欧利机场大部分交通流量，飞往加勒比海、法属留尼旺岛（Reunion Island）、义大利、西班牙、葡萄牙、冰岛和克罗埃西亚（Croatia）等地。

官员预估，26日将有8000名乘客穿越欧利机场的4座航厦，不及先前每日平均9万名乘客量的1/10。

机场7月交通流量能否增加，将取决于阿尔及利亚、摩洛哥和突尼西亚是否重新开放边境。

法国国家商业航空联合会（Fnam）负责人巴迪斯蒂（Alain Battisti）昨天表示：「我们正面临一场极其残酷和漫长的危机，我们正准备迎接复原，而等待时间若非极其漫长，也将是有些漫长。」（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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