前川普顾问佛林通俄案 上诉法院准撤告

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（法新社华盛顿24日电） 华盛顿联邦上诉法院今天撤销「通俄门」案关键人物、前白宫国家安全顾问佛林的刑事控罪，白宫和司法部都高呼胜利，国会民主党人却指控川普政府，把司法部政治化了。

川普3年来致力抹去俄罗斯干预美国大选的「通俄门」调查案污点，上诉法院今天的裁定，不啻为他一大胜利。即便佛林（Michael Flynn）已有两次认罪，坦承他在与俄罗斯接触方面对联邦调查局探员说谎，上诉法院仍支持司法部长巴尔（Bill Barr）先前的意外决定，批准撤销佛林控罪。

白宫与司法部高呼胜利，民主党人却说，佛林一案是凸显巴尔破坏司法程序，在政治上协助川普的又一案例。

白宫发言人麦肯阿尼（Kayleigh McEnany）表示，这项裁定是「司法与真相的胜利」。川普则说，身为他前竞选团队顾问的佛林一直遭到「迫害」。

川普告诉记者：「我很开心地听到有关佛林将军的事。他遭遇的对待可怕至极。」

联邦众议院司法委员会主席纳德勒（Jerrold Nadler）表示，从巴尔最近介入、反对自己部门检察官求处的刑期，力保川普另一顾问史东（Roger Stone）获得较轻量刑，以及正在调查川普亲信的纽约最高检察官20日遭巴尔解职等案例看来，佛林案不过是巴尔伸手协助川普与其亲信的冰山一角。

「他是总统的乔事人，他让我们看到，总统的朋友自有一套规则，我们其他人则适用另一套规定。」

上诉法院针对佛林案的裁定，推翻了下级法院准备对佛林说谎一事宣布量刑的决定。

佛林2017年12月对秘密接触俄国的华盛顿特使认罪。这项认罪协议，为特别检察官穆勒（Robert Mueller）广泛调查川普竞选团队与莫斯科勾结一案立下基石。

但今年5月7日巴尔却插手介入要求法院撤销此案，他所持理由是，针对佛林的调查，一直没有法律基础。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP