慢跑非裔男枪杀案 3名白人嫌犯遭谋杀罪起诉

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（法新社亚特兰大24日电） 美国乔治亚州一名非裔男子2月间慢跑时遭白人开枪击毙，涉案的3嫌今天正式遭大陪审团起诉。

法新社报导，25岁非裔男子亚伯里（Ahmaud Arbery）2月23日在乔治亚州布朗斯威克镇（Brunswick）住宅区慢跑时，遭白人父子射杀身亡。当地过去有着长久的种族隔离史。

然而，案发两个多月警方毫无动作，直到相关影片5月初在社交媒体引发广泛讨论，调查工作才真正启动。

64岁退休警官葛瑞格里．马麦可（Gregory McMichael）与他34岁儿子崔维斯．马麦可（Travis McMichael）5月7日遭到逮捕；拍录杀人过程的50岁布莱恩（William Bryan）则是隔了两周后也被捕。

布莱恩的委任律师今天则发布声明说，布莱恩不过是「一桩悲哀枪杀事件的目击者」，且从头到尾配合办案。

由民众组成的大陪审团，经指派于审判前衡量指控是否合法，并于今天以9项罪名正式起诉3嫌，包括谋杀、加重伤害，以及非法拘禁等。

起诉文件写道，罪嫌「以皮卡车…非法追赶被害人，并用猎枪射击他，导致被害人身亡」。

除了亚伯里案，5月25日明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）又发生白人警察用膝压颈压制非裔男子佛洛伊德（George Floyd），导致佛洛伊德窒息身亡的事件，掀起民怨，全美都有抗议种族不公的示威浪潮。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP