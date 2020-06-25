无畏乔帅前车之鉴 柏林7月办网赛让千人入场

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（法新社柏林24日电） 尽管男网世界排名第一的乔科维奇在巴尔干半岛举行的慈善活动造成他本人和另外3名球员感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），下个月柏林仍将举行网球锦标赛，并开放1000名球迷进场。

德国首都柏林的赛事将分为两部分，一个在室外，地点在葛拉芙体育馆（Steffi Graf Stadium），另一个则在室内，在具有历史意义的丹波霍夫机场（Tempelhof Airport）。

锦标赛主管、联邦杯德国队队长瑞特妮（Barbara Rittner）告诉「德国之声」，赛事7月登场时，「我们将与地方政府协调后执行严格的卫生原则。届时葛拉芙体育馆将有约1000名球迷，丹波霍夫机场约会有300人左右」。

当今球王乔科维奇（Novak Djokovic）自办亚得里亚巡回赛（Adria Tour）才打前两站，乔帅本人、保加利亚的狄米特罗夫（Grigor Dimitrov）、克罗埃西亚的柯里奇（Borna Coric）以及塞尔维亚的楚易基（Viktor Troicki）即中镖，确诊感染2019冠状病毒疾病。（译者：蔡佳敏）

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