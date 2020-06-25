海盗猖獗 5名韩国船员在非洲海岸遭绑架

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（法新社首尔25日电） 韩国外交部和国际海事局今天指出，海盗在西非国家贝南外海强行登上一艘渔船，绑架船上5名韩国公民和1名迦纳人。据了解，这是这个海域今年第7起类似事件。

法新社报导，两机构表示，悬挂迦纳国旗、载有30名船员的「潘诺菲边境号」（Panofi Frontier）渔船，昨天在贝南首都科托奴（Cotonou）以南约60海里处遭海盗攻击。

韩国外交部指出，5名韩国公民和1名加纳人遭绑架，其余24名船员仍在船上。

韩国外交部声明指出：「目前，还不清楚绑票者的身分和行踪。」声明同时表示，当局正与相关国家合作，让遭掳的韩籍船员平安获释。

总部设在马来西亚吉隆坡的国际海事局（International Maritime Bureau）证实，这次攻击是由「武装海盗」发动，并对海员发布警告。

韩联社报导，据英国海事安全公司Dryad Global发布的消息，今年科托奴近海已发生7起类似事件。

一个月前，在科托奴外海遭掳的新加坡货柜轮8名外籍船员刚获释。

几内亚湾（Gulf of Guinea）绵延5700公里，从塞内加尔一路延伸到安哥拉，是掳人、持武抢劫的高风险区，而贝南就位在几内亚湾的核心地带。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP