溜马布洛格登国王帕克染疫 归队复赛不变

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（法新社印第安纳波利斯24日电） 美国职篮NBA印第安纳溜马队后卫布洛格登、沙加缅度国王前锋帕克（Jabari Parker）确诊新型冠状病毒，但两人仍预计7月NBA复赛时归队。

布洛格登（Malcolm Brogdon）在溜马队释出的声明中说：「我最近接受检验，对2019冠状病毒疾病（COVID-19）病毒呈阳性反应，目前正接受隔离。」

「我一切都好，感觉很好，情况正在良好改善，也打算在（佛罗里达州）奥兰多（Orlando）加入我的队友，参与NBA复赛的赛季和季后赛。」

帕克也在国王队推特所贴的声明里证实自己确诊，表示「几天前被验出病毒阳性反应」，现正在芝加哥自我隔离。

帕克说：「我复原得很好，感觉也都很不错。球队已回到球场准备NBA复赛，我期待加入在奥兰多的队友。」

3月11日NBA因新型冠状病毒大流行而停赛前，布洛格登是溜马力拚重返季后赛的要角；溜马在停赛前东区排名第5，联盟现将佛州奥兰多迪士尼世界的综合体育场打造成可控制的环境，积极准备复赛。

另据丹佛当地的媒体报导，金块队中锋约基奇（Nikola Jokic）也确诊COVID-19，目前在母国塞尔维亚隔离，但金块队以个人隐私为由不愿回应相关报导。

© 2020 AFP