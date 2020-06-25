澳洲维多利亚州病例增 千名军力助防疫

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（法新社墨尔本25日电） 澳洲维多利亚州的新型冠状病毒病例近日突然增多，军方今天宣布将派遣1000名兵力前往墨尔本，协助控制目前境内唯一较严重的群聚感染，以防出现第2波疫情。

维多利亚州（Victoria）的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例激增，过去一周通报近150起新增病例，在首府墨尔本还爆发新的群聚感染。

约有2500万人口的澳洲迄今累计约7500起病例、103人病故，疫情较其他国家轻微，且据信有数个地区已完全消弭病毒。

澳洲成功控制疫情后，近期正逐步放宽防疫限制措施，这波群聚感染使得澳洲惶惶不安。

澳洲国防部长雷诺兹（Linda Reynolds）今天表示，「近日」将迅速派遣1000名军人到维多利亚州。她并说，高达850名国防军将协助监控在旅馆隔离的返国旅客，同时还有约200人将为病毒筛检设施提供后勤及医疗支援。

外地旅客已不准进入维多利亚州，军方人员已在州界就位，并向维多利亚州在内的地方卫生及紧急管理服务机构提供规画支援。

在这场冠状病毒危机中，部署如此大规模的军方特遣队到澳洲大城，这还是头一遭。

墨尔本当地社区担心疫情扩大，当局为因应大排长龙的筛检需求，在疫情热点设置临时采检中心，超市也再度实施限购措施，避免重演恐慌抢购。

墨尔本是澳洲第2大城，当局认为市内群聚感染首先出现在家族聚会，有轻微症状的感染者把病毒带到聚会，之后向外扩散，一家接待返国旅客的隔离旅馆及一间服饰店也爆发群聚感染。

© 2020 AFP