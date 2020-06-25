疫情冲击提名大会 拜登改线上川普爱现场

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（法新社华盛顿24日电） 美国民主党今天表示，8月将举行的党提名大会将以视讯方式为主，被提名人拜登（Joe Biden）将在威斯康辛州密尔瓦基现场发表接受提名演说，而州选举人则留在家中。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染病例在全美几个州再度攀升，疫情扰乱了美国2020总统大选活动。

民主党提名大会预定8月17日至20日在密尔瓦基（Milwaukee）举行。此地是两党兵家重镇，2016年大选川普险胜民主党对手希拉蕊．柯林顿，民主党当时要求重新计票。

相对于民主党提名大会主要在线上举行，共和党则计划8月在佛州杰克森维尔市（Jacksonville）举行现场大会，现任总统川普预定8月27日在室内大会场的数千名支持者面前接受党的提名。

川普接受提名的演讲，原订在北卡罗来纳州夏洛特（Charlotte）举行，由于民主党籍州长拒绝松绑防疫社交距离管制，让共和党决定更改地点。

拜登在欧巴马任内担任8年副总统，他一直批评川普对疫情处理不当，指川普施压诸如佛州等州政府，过早重启经济活动，无视民众的健康与安全。

拜登预定8月20日在密尔瓦基会议中心举行演讲，届时是否会有支持者在现场，目前尚不清楚。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP