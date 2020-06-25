科学家发现「神秘星体」 可能是最小黑洞或最大中子星

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（法新社巴黎24日法新社）科学家今天指出，他们去年使用重力波探测器，侦测到一个神秘星体，离地球约8亿光年远，可能是目前发现到的最小黑洞或最大中子星。

义大利欧洲重力天文台（EGO）先进室女座探测器（The Advanced Virgo detector）及美国两座重力波天文台，于去年发现这个星体，并且计算出它的质量约为太阳的2.6倍。

这个星体的质量正好介于科学家所称的宇宙质量间隙（mass gap）内。目前已知最重中子星的质量是太阳的2.5倍，而最轻黑洞的质量则是太阳的5倍，两者间范围即质量间隙。在此之前，几乎完全未观测到介于2.6至5倍太阳质量的天体。

科学家表示，7.80亿年前一个质量为太阳2.6倍的未知星体，与一个质量为太阳23倍的大型黑洞合并，形成一个质量约为太阳25倍的黑洞，部分质量以重力波释出，发射出在地球上可侦测到的巨大重力波。

中子星及黑洞都是在大质量恒星内部核反应燃料耗尽、发生超新星（supernova）爆炸现象时形成。核心质量较轻的恒星往往形成中子星，质量较重的则会塌陷形成黑洞。

国际研究团队在「天文物理期刊通讯」（Astrophysical Journal Letters）指出，关于这个独特性质，可能有多种解释。

其中一项主要解释是，可能是一个质量相对较小的中子星，实质上遭到一个黑洞「完全吞噬」。

研究报告共同作者柏利（Christopher Berry）表示：「这是令人惊奇的事件。这将会确实改变我们如何理解黑洞及中子星的形成。」

© 2020 AFP