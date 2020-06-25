美共和党版警察改革法案 参院闯关失败

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（法新社华盛顿24日电） 美国共和党在非裔男子佛洛伊德遭员警压颈致死后提出的警察改革法案，今天在联邦参议院遭民主党人挡下，民主党人所持的理由是，共和党人提议的措施，涵盖层面根本不够广。

此案获得55票赞成45票反对，但还不到60票的通过门槛。仅3名民主党人加入共和党人，支持这项法案。

在示威活动持续数周、全国注意到种族不公和警察究责问题之后，共和党版法案参院闯关不成，会让民主党与共和党这两个对立政党在草拟新方针解决警察暴力问题方面，继续争吵不休。

现在各界注意力将转到联邦众议院，民主党希望明天在众院通过民主党自己版本、层面更广的警察法案。

共和党版法案在参院闯关失败，凸显一个分裂的国会有多难在总统大选前针对这类法案取得妥协。

共和党籍的参院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）表示，共和党版措施只是让议事场就警察改革进行辩论的「第一步」，「对民主党人而言，走上谈判桌若有任何坏处，就是他们宁愿把这个急迫的问题留待大选作为选战议题，也不愿让一个两党都有共识的答案过关」。

佛洛伊德（George Floyd）遭明尼苏达州员警以膝压颈近9分钟致死后，警方采用的锁喉措施成了热议话题。共和党版法案虽不鼓励，却也不禁止锁喉等措施，而是提供员警更多化解紧张状况的训练，并把动用武力的员警资料键入全国资料库，目的在淘汰恶警。

然而此版法案并不会终止或限制备受争议的「有限豁免」（qualified immunity）原则，也就是行为不当的员警，还是得以依据「有限豁免」原则不受起诉。

参院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）气愤地说，「在对犯下行为不当过失的员警追究更多责任方面，共和党法案甚至连一项重大改革都没有」，这项措施存在「难以改变」的问题，「无法作为有意义改革的有效起点」。

川普总统则指责民主党人，是「因意欲削弱员警能力」、终结警察的豁免，而阻挡共和党版法案。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP