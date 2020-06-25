美司法部提新证据 加控维基解密创办人和骇客共谋

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（法新社华盛顿24日电） 美国司法部今天加强对维基解密（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）的控诉力道，在新起诉书中提出新证据，指控亚桑杰招募骇客并共谋入侵他人电脑。

亚桑杰已在美国遭控18项罪名，最新起诉书不会增加罪名，但会加重现有罪名的控诉力道。

根据美国司法部声明，最新起诉书指控亚桑杰与骇客组织「鲁兹安全」（Lulz Security）和「匿名」（Anonymous）的成员共谋，「未经授权成功入侵北大西洋公约组织（NATO）一成员国的政府电脑系统」。

亚桑杰因在2010年公布详述美国在阿富汗与伊拉克军事行动的大量机密档案，依违反「美国间谍法」（US Espionage Act）被起诉。

华府指控48岁澳洲籍的亚桑杰替情报分析家曼宁（Chelsea Manning）窃取美国机密档案，随后又不顾后果造成美国在世界各地的秘密消息来源曝光。

维基解密今天则在推特（Twitter）发文表示：「美国司法部对亚桑杰提出的最新『追加起诉书』（Superseding Indictment），是他们再次试图愚弄大众的可悲行为。」

亚桑杰目前被关押在英国伦敦南方戒备森严的贝尔马什监狱（Prison Belmarsh），同时他努力反抗美国提出的引渡要求。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP