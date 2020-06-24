美威胁对欧洲商品加徵关税 欧盟忧心

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（法新社布鲁塞尔24日电） 美国与欧洲联盟（EU）因为飞机制造商波音公司和空中巴士而陷入争执。美国威胁将对自欧洲进口的商品加徵惩罚性关税，欧盟执行委员会今天对此表达忧心。

美国贸易代表署（USTR）昨晚释出文件表示，由于欧洲给予空中巴士（Airbus）补贴引发公平性问题，美方考虑再对价值多达31亿美元的欧洲商品加徵关税。

这份文件列出来自法国、德国、西班牙、英国等国家的产品，作为可能加徵新关税的对象。品项从橄榄到无咖啡因咖啡都有。

欧盟执委会（European Commission）发言人表示，美方提议的措施「非常具破坏性」。

「这对大西洋两岸的企业制造不确定性，并引发不必要的经济损害。」

「尤其企业现在正试图对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）危机衍生的经济困境。」

华府与欧盟连年为政府给予空中巴士补贴而争执不休。2019年，世界贸易组织（WTO）准许美国对75亿美元的欧洲商品加徵关税。

欧盟也曾威胁要对波音祭出关税，但欧洲联盟贸易执行委员霍根（Phil Hogan）4月致函美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）时表示，他认为疫情是让双方缓和紧张关系的契机。

© 2020 AFP