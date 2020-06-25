部分国家藉防疫名义 伤害民主与公民自由

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（法新社斯德哥尔摩25日电） 超过500个政治与公民社会领导人、诺贝尔奖得主与人权团体今天警告，某些政府以防疫之名，行「强化权力控制」之实，伤害民主与公民自由。

由美国前国务卿欧布莱特（Madeleine Albright）、美国男星李察吉尔（Richard Gere）以及诺贝尔和平奖得主伊朗人权运动家艾巴迪（Shirin Ebadi）、波兰前总统华勒沙（Lech Walesa）与东帝汶前总统霍塔（Jose Ramos-Horta）等连署的公开信写道，目前还在延烧的疫情是「民主面临的全球巨大挑战」。

信中写道：「民主正受到威胁，在乎这件事的人一定要召唤众人意志、纪律和团结来捍卫它。」

「各地民众的自由、健康和尊严正岌岌可危。」

公开信是位于斯德哥尔摩的「国际民主及选举协助研究所」（International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA）所发起，目的是唤醒「意识和动员公民」。

公开信说：「独裁政权，不讶异的，正利用此危机来箝制批评声浪，并强化政治控制。」

「甚至有些民选政府利用积聚紧急权力来对抗疫情，限制人权且在没有法律限制或国会监督情况下强化国家监控。」

根据美国国际非营利法规中心（International Center for Non-Profit Law），迄今超过80国实施紧急措施，像是宵禁、违规者罚款、更严格监控、审查与扩大执行权力等。

IDEA秘书长卡萨斯-萨莫拉（Kevin Casas-Zamora）告诉法新社：「疫情已对经济和社会造成巨大冲击，很可能也会有非常深远的政治影响。」

卡萨斯-萨莫拉说，像是菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）扩张紧急权力以及萨尔瓦多政府利用监禁中心等，都令人忧心。

© 2020 AFP