15岁219天 卢卡罗梅洛创西甲史上最嫩初登场

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（法新社马德里24日电） 有「墨西哥梅西」美誉的卢卡．罗梅洛（Luka Romero）今天以15岁又219天之龄，写下西班牙甲级足球联赛（La Liga）最年轻初登场的新纪录。

属于攻击型中场的罗梅洛6月1日首次随马约卡（Real Mallorca）一军训练，今天就在对皇家马德里之战的第83分钟替补上场。皇家马约卡最后0比2败阵。

罗梅洛赛后推文写道：「这是个难忘的时刻。感谢技术团队还有马约卡的所有人给我这个机会，我不会忘记这一天。输球虽然遗憾，但我们会保持信念。」

先前的西甲初亮相最年轻纪录已高悬81年，是被人称为「桑森」（Sanson）的罗德里格斯（Francisco Bao Rodriguez）于1939年12月31日代表塞尔塔维戈（Celta Vigo）出赛塞维亚（Sevilla）时，写下的15岁又255天纪录。

马约卡教头莫雷诺（Vicente Moreno）让卢卡．罗梅洛替补上场前，不忘对他耳提面命。

莫雷诺说：「我只是试着让他保持冷静。我把手放在他的胸前，可以感觉得到他心跳得很快。对他这个年纪的孩子而言，这很正常。他够格登场比赛，所以派他上场。」

「我不看年纪，他训练得不错，上场似乎是让他更积极的最好办法。他是位很优秀的球员，我想他以后对我们的帮助甚大。」

罗梅洛在墨西哥出生，也可以选择效力西班牙，但他的家人都是阿根廷籍，也已代表过U15阿根廷国家队出赛。他2018年告诉阿根廷足球协会，生平梦想就是穿上阿根廷国家队的蓝白条纹球衣。

© 2020 AFP