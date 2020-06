东协线上峰会登场 越南警告疫情冲击区域经济

广告 继续浏览后续

(法新社河内26日电) 东南亚国家协会(ASEAN)今天召开线上峰会,轮值主席国越南警告2019冠状病毒疾病疫情已经摧毁东南亚多年来的经济成果。此外,北京在南海的动作也成为这次线上峰会焦点。

越南也希望利用这次峰会为区域全面经济伙伴协定(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)会谈注入动力。

RCEP涵盖全球一半人口和全球1/3的国内生产毛额(GDP),去年因印度退出遇阻。印度和中国近期爆发血腥边境冲突,双方交恶。

峰会聚焦在2019冠状病毒疾病(COVID-19)疫情带来的巨大经济影响。疫情对仰赖观光和出口的东南亚国协成员,像是泰国和越南带来严重的经济冲击。

东南亚国协曾在4月召开疫情紧急会议,但未能就设立紧急基金达成共识。

越南总理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)今天在开幕演说中强调,疫情对东协成员国经济发展带来「严重后果」。

阮春福说:「(疫情)摧毁了近年来的成果,对数以百万计的民众生命造成威胁。」

外界也越来越担心中国趁疫情危机之际,在南海有新动作。

一名资深东协外交官告诉法新社:「中国一直移动『南海棋盘上』的棋子。因此他们在疫情危机期间有动作也不令人讶异。」

他说,北京曾利用1990年代末期亚洲金融危机和在严重急性呼吸道症候群(SARS)疫情期间进一步推动主权主张。他们总是「见缝插针」。

越南今年4月指控中国海警船撞沉越南渔船,美国因此警告北京不要趁各国忙于防疫之际「扩大非法主张」。

澳洲新南威尔斯大学(University of New South Wales)越南专家塞尔(Carl Thayer)认为,过去几个月中国在南海举措「一切如常」,他强调必须重启因疫情停摆的南海行为准则(Code of Conduct in South China Sea,COC)协商。 (译者:刘淑琴/核稿:陈政一)

