(法新社华盛顿25日电) 美国总统川普的侄女玛莉(Mary Trump)将出书爆料家族的黑暗历史,川普阵营寻求禁止出版,但今天遭到纽约法官驳回。

玛莉预定7月底出版新书,书名为「太过分了而且没完没了:我的家族如何造就这个全世界最危险的人物」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暂译)。

川普的弟弟罗伯特(Robert Trump)本周稍早请求纽约皇后区的法院阻止该书发行,称玛莉违反2001年与她祖父、即川普已故父亲老佛瑞德(Fred Trump)遗产清算有关的保密协议,当年两造争议就是在这个法院和解。

但法院的法官今天以缺乏管辖权为由驳回,拒绝应罗伯特要求阻止玛莉新书出版。

玛莉的律师在声明中说,希望此事到此为止,「民主因思想的自由交流而茁壮,所有法院均无权事先限制核心政治言论,否则将违宪」。

