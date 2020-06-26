印度雨季雷击频传 两省一天共死107人

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（法新社印度巴特纳25日电） 印度官员表示，一个北部与一个东部省分今天共有至少107人死于雷击。印度刚进入雨季，在南亚，雨季对于补充水资源十分重要，但每年也为南亚带来广泛的灾害和死亡案件。

印度东部贫穷省分比哈省（Bihar）约83人被闪电击中丧命，北部的北方省（Uttar Pradesh）也有24人因雷击死亡。官员说另有数十人受伤。

印度每年6至9月雨季期间经常发生雷击，但比哈省灾害管理单位首长拉伊（Lakshmeshwar Rai）告诉法新社，这是省内近年记录到单日雷殛人数最多的日子之一。

拉伊也说，比哈省今天雷殛超过一半发生在常有洪水的北部和东部地区。他并警告死亡人数有可能增加，因为比哈省政府还在等待内陆地区通报死伤人数。

根据印度气象局（India Meteorological Department, IMD）地方办公室，预料比哈省26日和27日两天将降下豪雨。

北方省方面，当局表示，省内多数死亡案例发生在靠近尼泊尔的狄奥里亚区（Deoria）和圣城安拉阿巴德（Prayagraj）。

印度总理莫迪（Narendra Modi）今晚推文向死者家属致哀，同时表示两省政府已紧急展开救济纾困。

根据印度国家犯罪统计局（National Crime Records Bureau）最新统计数据，2018年印度共有超过2300人因雷击死亡。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP