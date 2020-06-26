川普政府请最高法院废止欧记健保

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（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普政府今天请求最高法院废止俗称「欧巴马健保」（Obamacare）的平价医疗法（Affordable Care Act）。欧记健保提供全美千千万万人健康保险。

这是欧记健保第3度遭遇挑战。于此同时，美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增。

根据欧记健保，众多美国人民必须购买健康保险，否则就得面临税务惩罚。但国会在2017年取消欧记健保政策一大关键，也就是平价医疗法里的个人强制纳保条款，让没加保的人不必受罚。

司法部最近提出的文件主张，强制个人纳保条款是平价医疗法不可分割的一部分，既然国会已删除不遵守的罚则，该条款现在已不合宪，因此「整部平价医疗法应随强制个人纳保条款被废止」。

司法部也主张，平价医疗法规定保险业者不得因年龄、性别或健康状况拒绝客户，以保障加保前就已患有疾病的人，这部分也应该推翻。

最高法院将于10月展开的新开庭期审理本案，但美国媒体报导，法院不太可能在11月总统大选前就进行审理。

民主党籍的联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）谴责川普政府这项行动，形容在疫情期间请求废法是「残忍之至的行为」。

裴洛西主张，如果法律被废止，1亿3000万名本来就有病症的美国人可能失去欧记健保的保障，而且多达2300万美国公民可能不会有任何健康保险。

© 2020 AFP