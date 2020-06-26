文达不来梅与汉堡 本周力拚德甲保级升级

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（法新社柏林25日电） 本季战绩惨不忍睹的文达不来梅离降级只一步之遥，但他们仍有机会在德甲本赛季最后一个周末躲过降级命运；上季已降级德乙的昔日劲旅汉堡，则是要把握最后一线生机拚回德甲。

这两支分别在努力保级与升级的球队，最佳希望都是拚得下季开赛前的附加赛，然后战胜对方以保级或升级。

目前德甲倒数第2的文达不来梅，这周末必须在家击败科隆，然后祈祷柏林联盟主场击败倒数第3杜塞道夫。杜塞道夫与文达不来梅都不想跟炉主帕德堡一起被降级。

而如果杜塞道夫能逼和，文达不来梅不但要赢，还得要赢4球以上才能爬回倒数第3的第16名，下季开打前还可与德乙第3名踢主客场各一轮附加赛。

但对文达不来梅一大不利之处，就是阵中头号射脚、本季7个进球的拉舒卡（Milot Rashica）脚踝伤势恐无法出赛。

德甲目前还没有一队、包括完成8连霸的拜仁慕尼黑，待在德甲时间比文达不来梅还长，沦落到这一步对拥有辉煌昔日的文达不来梅真是情何以堪。

巧合的是，文达不来梅1980年5月时在家0比5惨败、队史唯一一次降级，遭的正是科隆毒手。

另一昔日雄师汉堡，在上季降级前还是连续待在德甲最久的球队，想拿到附加赛门票，除他们得28日赢球，还得目前德乙老三海登海姆没赢球才行。

© 2020 AFP