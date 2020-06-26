澳洲在野党议员亲中 情报单位搜索查办

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（法新社雪梨26日电） 澳洲官员说，情报单位和警方今天搜索在野党议员莫索曼（Shaoquett Moselmane）住家和办公室，调查他是否涉及中国在澳洲扩张影响力的行动。

国安干员搜查与新南威尔斯州议员莫索曼有关的地产。莫索曼长久以来被控与中国共产党关系匪浅。

澳洲安全情报组织（ASIO）证实「确有依搜索票在雪梨发动搜查，这是正在进行中调查的一环」他们还说，此事「不妨碍社会大众」。

莫索曼亲北京立场长期以来就引人侧目，连他所属的劳工党（Labor Party）同志都有所疑虑。

新南威尔斯州议会劳工党领袖马凯（Jodi McKay）告诉媒体，她已得知莫索曼住家和办公室被搜，并说她已启动党内程序对他停权。

她说：「这非常令人不安。每位议员把心力放在他们州内的人民身上很重要。」

莫索曼曾公开赞扬中国国家主席习近平在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间的「坚定」领导，甚至媲美澳洲自身的防疫作为。

澳洲媒体报导，他雇用一名曾在北京的国家行政学院受训人员，国家行政学院是培养中共党员成为公务员的单位。

这场搜索也再度凸显澳洲有关当局有意重新针对中国颠覆澳洲政坛的指控采取行动，但也很可能导致中澳紧张关系更加恶化。

© 2020 AFP