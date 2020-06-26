疫情重创经济 联准会下令大型银行暂停买回股票

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（法新社华盛顿25日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天下令美国34家主要银行暂停第3季买回自家股票，同时限制对股东的股利发放。

法新社报导，在冠状病毒疾病大流行导致经济急遽下滑之际，这项决定是12年前爆发全球金融危机以来首次如此的举措，并限制银行资本支出。

这家美国中央银行是在公布今年银行体系的压力测试结果及鉴于流行疾病进行额外检测时，做出了上述宣布。

联准会声明指出：「就今年第3季，理事会要求大型银行暂停买回股票、限制股利发放，且允许按近期所得计算来配发股利。」

银行体系压力测试的结果因衰退程度有所不同，不过联准会副主席奎尔兹（Randal Quarles）表示，测试结果普遍属于正面。

然而，联准会提到在一些更趋严峻的情况下，「多数企业资本仍维持良好状态，但部分企业将趋近最低资本水准」。

除公布银行买回股票和股利发放的新规定外，联准会也表示：「所有大型银行将按要求，今年稍后重新提交和更新资本计画以因应目前压力，这有助企业在不确定时期中，重新评估资本需求并维持强劲的资本规划作法。」

今年3月中旬，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情迫使企业暂停营运，导致美国5月失业率飘升至13.3%，为避免金融市场停滞，联准会挹注市场数以兆计美元流动性。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP