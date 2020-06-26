纵横22赛季 NBA「飞人」卡特宣布退休

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（法新社纽约25日电） 连续8次入选美国职篮NBA全明星赛的「飞人」卡特（Vince Carter）今天宣布退休，他NBA生涯的22个赛季里，曾在全盛时期拿下灌篮大赛冠军，也帮过美国男篮奥运摘金。

法新社和美国有线电视新闻网（CNN）报导，曾助美国男篮队夺下2000年奥运金牌的卡特今年1月满43岁，本季效力亚特兰大老鹰的卡特3月11日替补上阵，成为他的NBA告别作。3月11日当晚，因犹他爵士中锋戈贝尔（Rudy Gobert）确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），联盟宣布停赛。

卡特在自己主持的播客（Podcast）节目「即兴发挥」（Winging It）中表示：「我的职业篮球选手生涯正式告终。」

亚特兰大老鹰在停赛前，战绩20胜47负，不符联盟宣布7月在奥兰多（Orlando）复赛的资格，老鹰本季赛事和卡特的NBA职涯提前划上休止符。

卡特在1998年以第5顺位被金州勇士选中，之后交易至多伦多暴龙并获选年度最佳新秀。

卡特还打过新泽西篮网、奥兰多魔术、凤凰城太阳、达拉斯独行侠、曼菲斯灰熊、沙加缅度国王和亚特兰大老鹰等，职司得分后卫和小前锋。

卡特NBA生涯出赛1541场例行赛，场均17.2分、4.4篮板、3.2助攻和1.0抄截。

美国队2000年雪梨奥运摘金，卡特场均14.8分更是全队得分王。（译者：徐睿承/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP