英国游客大热天蜂拥海滩 滨海城市忧防疫

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（法新社英国波茅斯25日电） 由于数以千计群众不顾2019冠状病毒疾病（COVID-19）威胁，在今年迄今最热的一天涌入海滩，英国一座海滨度假城市今天宣告此现象构成「重大事件」。

根据英国气象局（Met Office）资料，伦敦西边的希斯罗机场（LHR）今天测到气温飙升至摄氏33.3度，是今年迄今最热一天；昨天气温则是32.6度，大批群众奔赴海岸消暑。

但英格兰南部海滨城市波茅斯（Bournemouth）当局表示，成千上万人在阳光普照的天气中涌入海滩，这场面令他们感到「惊恐」。

当局表示，游客来访导致道路阻塞，到处都是违规停车和垃圾堆，以及酒醉斗殴等缺乏公德心的行为。

英国放宽防疫限制措施后，民众得以前往海滩，但仍应避免大量群聚，酒吧和餐厅也要等到7月4日才恢复营业。

波茅斯、基督城及普尔联合区议会（BCP Council）领袖史雷德（Vikki Slade）说，波茅斯尚未准备好迎接那么多游客，呼吁大家不要来。

她说：「那么多人不负责任的行为和举动令人震惊，我们已竭尽所能提供服务，试着维护每个人的安全。」

宣告「重大事件」可让当局投入更多资源，包括警力。

英国各地海滩也都游人如织，包括南部度假胜地滨海南角（Southend-on-Sea）。来此晒太阳的游客毕约维克（Magda Bewick）告诉法新社：「做点日光浴显然很不错，孩子们在海里来来去去都很高兴。」

她说，大人之间彼此都尽量保持距离，但也坦承很多孩子没这么做，「他们不懂这些」。

多塞特郡（Dorset）助理警察局长德瑞亚（Sam de Reya）说：「我们显然仍处于公共卫生危机之中，这么多人涌向一个地点，进一步给紧急服务资源增加压力。」多塞特郡名义上包含波茅斯、基督城及普尔联合区。

英国累计近31万人感染、逾4万3000人病故，是目前欧洲病故人数最多的国家。

© 2020 AFP