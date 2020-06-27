世卫警告瑞典有疫情加速之虞 遭驳误解数据

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（法新社斯德哥尔摩26日电） 瑞典与世界卫生组织（WHO）今天起了争执，世卫组织把瑞典列入面临新一波新型冠状病毒疫情的国家名单，瑞典则称这是「大错特错」。

瑞典国家流行病学者蒂格内尔（Anders Tegnell）说，世卫组织「完全误解」瑞典的数据资料。

在2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全球之际，瑞典选择不实施严格防疫封锁措施，感染及病故人数远比其他祭出封锁措施的北欧国家多，屡屡登上新闻头条。瑞典迄今累计约6万5000人感染、约5280人病故，死亡率为全球第5高。

蒂格内尔说，「我们的病例数增加，是因为我们过去一周在瑞典执行更多采检」，还说「其他所有参数」都显示重症病例减少。

他表示，加护病房病人数量很少，连死亡人数也开始减少，「我们现在已经减少到一个程度，目前这几周的死亡人数并不比过去几年同期多」。

根据瑞典公共卫生局，目前每天约10名冠状病毒患者住进加护病房，而在疫情高峰的4月，则是每天45人到50人。

世卫组织欧洲分部昨天表示，辖内的欧洲及中亚地区，共有11个国家面临「传染速度加快」现象，瑞典也是其一，「如果置之不理，卫生系统将再度岌岌可危」。

除瑞典外，其他10国大多是较贫困的东欧及中亚国家。

世卫组织欧洲分部稍后坦言，瑞典政府「扩大了采检，这也反映在6月初以来的通报新增病例数字上」。

世卫组织欧洲分部透过电邮补充说明，「瑞典有几项很正面的趋势」，尤其是新增病例数持续减少；但也表示，瑞典的新增病例数相对其他国家仍然偏高，且仍有社区传染问题。

电邮并未提到是否会把瑞典移出11国名单。

© 2020 AFP