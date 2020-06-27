澳洲内陆牧地划为国家公园 面积几乎等同大伦敦

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（法新社雪梨27日电） 澳洲当局今天表示，境内一座面积几乎等同于英国大伦敦地区的内陆牧地，将改建为国家公园，以协助保护受威胁物种。这项决定获得环保团体支持。

纳里亚拉牧地（Narriearra Station）位于新南威尔斯州（NSW）西北部，占地1534平方公里。大伦敦地区面积为1579平方公里。

新南威尔斯州环境部长基恩（Matt Kean）表示，这是州政府历来为兴建国家公园所进行最大笔的私有土地收购。

基恩还说，新国家公园范围涵盖「目前在新南威尔斯州任一国家公园都没见过的」洪泛平原、湿地和地景。基恩没有透露这块土地的收购金额。

基恩说：「纳里亚拉牧地是受威胁野生物种的重要避难地，是逾25种受威胁动物的安身之地，包括濒危物种灰草鹩莺（Grey Grasswren）在新南威尔斯州近90%的栖息和繁殖重要区域都位于此处。」

基恩还说，在这块地也找到原住民文物、工具和石头装置艺术，且当地原住民土地协会（Aboriginal Land Council）已受邀为这座国家公园命名。

世界自然基金会（World Wide Fund for Nature, WWF）支持兴建这座国家公园。任职于WWF澳洲办事处的布兰契（Stuart Blanch）说：「这座新的国家公园，是为减缓和逆转生物多样性灭绝危机所需采取有抱负的行动。」

但布兰契表示，新南威尔斯州还须采取更多行动。他也呼吁政府雇用当地原住民族群人士，以协助保护重要地点并管理这片土地。（译者：李宛谕/核稿：徐崇哲）

© 2020 AFP