(法新社伦敦28日电) 英国摇滚传奇滚石乐团扬言对美国总统川普采取法律行动,因川普在造势活动上播放他们的歌曲「你不可能一直得到你想要的」(You Can't Always Get What You Want)。

根据一份昨晚向美国新闻网站Deadline发出的声明,滚石乐团(The Rolling Stones)已委托负责表演权相关工作的「广播音乐公司」(Broadcast Music Inc, BMI),设法阻止川普使用这首歌。

声明写道:「BMI已代表滚石乐团,通知川普竞选团队,未经授权使用他们的歌曲,将构成违反授权协议。」滚石乐团官方推特(Twitter)帐号也转推这项声明。

声明还提到,若川普无视相关限制,依然故我,「将因违反禁令,播放未经授权的音乐,而面临法律诉讼」。

川普早在2016年总统大选竞选活动上,就曾播放「你不可能一直得到你想要的」,引发一连串阻止川普继续使用这首歌的行动。

BMI还说,尚未获得任何来自川普律师团的回应。

© 2020 AFP