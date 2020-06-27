全球冠状病毒疫情至少49.5万人不治 确诊逾987万例

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（法新社巴黎27日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间27日19时（台湾28日凌晨3时），全球至少49万5288人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾987万5040例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有490万3500人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计12万5255人病故，累计确诊数达249万2246例，至少67万809人已康复。

巴西死亡人数在全球仅次于美国，境内累计5万5961人不治，累计确诊达127万4974例。

其他疫情重灾区还包括英国（4万3514死，31万250例确诊）、义大利（3万4716死，24万136例确诊）、法国（2万9778死，19万9343例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3483例确诊，7万8444人康复。

从区域来看，欧洲累计确诊262万8116例，19万5832死；美国和加拿大累计确诊259万5200例，13万3820死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊237万4695例，10万8531死。

亚洲累计确诊118万7782例，3万2494死；中东地区累计确诊71万7659例，1万5195死；非洲累计确诊36万2479例，9283死；大洋洲累计确诊9109例，133死。

© 2020 AFP