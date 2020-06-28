全球联手抗疫 欧洲登高一呼群星响应

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（法新社布鲁塞尔27日电） 为对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19），倡议组织「全球公民」与欧洲联盟执行委员会在联合行动中募得61.5亿欧元，活动包括一场星光熠熠、全球电视转播串流的音乐会。

全球公民（Global Citizen）与欧盟执委会（European Commission）合办的活动，所得61.5亿欧元（69亿美元、约新台币2090亿元）款项将用于研发新型冠状病毒疫苗，确保各国有公平管道取得相关检测与治疗，并支持全球最脆弱地区和社群的经济复苏。

欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）率先抛砖引玉，宣布欧洲投资银行（EIB）与欧盟执委会联手提供49亿欧元资金，整场活动总共募得61.5亿欧元。

此前，欧盟、多国政府与富豪慈善已于5月4日募捐近100亿欧元，连同今天活动所得，累计达159亿欧元。

范德赖恩表示，唯有各地疫情都结束，这场大流行才算终止，「这代表全世界所有的人，无论他们人在哪里、肤色为何，都可取得检测、治疗和疫苗」。

法新社报导，由好莱坞知名动作男星巨石强森（Dwayne "The Rock" Johnson）主持的音乐会，稍后透过线上转播，共襄盛举的巨星包括迪士尼童星起家的麦莉希拉（Miley Cyrus）、「挥洒烈爱」墨西哥女星莎玛海耶克（Salma Hayek）、「女魔头」奥斯卡影后莎莉赛隆（Charlize Theron）、「梦幻女郎」珍妮佛哈德逊（Jennifer Hudson）以及「最后的苏格兰王」佛瑞斯特怀特克（Forest Whitaker）等。

麦莉希拉说：「我一向力挺正义、平等，而这场活动意在确保世界各地所有的人都有工具和解方，来终结2019冠状病毒疾病。」

活动参与人还包括慈善家梅琳达．盖兹（Melinda Gates）以及世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

欧盟表示，有40个政府参与活动，当中有许多是以国家名义捐款给世卫、世界粮食计划署（World Food Program）及其他致力抗疫的国际性组织团体。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP