同志骄傲大游行半世纪 受限疫情改网路直播

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎27日电） 同志骄傲游行至今50年历史，今年为因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，LGBT族群和支持者将许多活动转移到网路上举行。

同性恋、双性恋、跨性别者（LGBT）维权人士当中，虽有部分依照传统走上街头，多数选择将能量汇流到「全球骄傲」（Global Pride）24小时线上直播活动。

英国「伦敦骄傲」（London Pride）是年度最大LGBT同志游行之一，但也是这次疫情最大受害者之一，今年游行活动遭到取消，在「虽然延期，依旧团结」（Postponed, but still united）口号下，改以线上活动取代。

在德国柏林，警方估计有约3500人顶着摄氏约30度高温上街声援LGBT族群。

在奥地利维也纳，约200辆装饰彩虹旗和充气独角兽的汽车和机车，今天下午沿着当地知名环城大道（Ringstrasse）游行。

在美国，前总统欧巴马公布一段影片讯息，向1969 年在「石墙酒吧」（Stonewall Inn）发起暴动的纽约同志致敬。这场暴动可以说是现今同志权利运动的起点。

在阿根廷，虽然同志骄傲月通常落在11月，跟全球各地6月庆祝风潮不同，不过公共建筑物和纪念物仍打上象徵同志权益运动的彩虹灯光，当地维权人士也已筹划为期一周的线上活动。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP