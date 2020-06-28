拜登川普公布竞选团队族裔性别比例

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（法新社华盛顿27日电） 正当美国种族平等议题持续延烧，美国总统川普竞选连任对手民主党的拜登（Joe Biden）今天对媒体公布竞选团队的族裔和性别比例，川普随后也跟进。

美国有线电视新闻网（CNN）引述拜登竞选幕僚报导，拜登竞选团队的正职员工当中，有色人种比例略多于1/3，女性则占53%。

报导曝光后不久，川普阵营也公布竞选团队的高阶正职员工当中，有色人种占25%，女性占略高于50%。

拜登昨天稍早与美国亚裔和太平洋岛屿族裔代表进行视讯与民有约活动时，面临公布团队成员族群资料的压力。

他接受美国公共电视网（PBS）「新闻时刻」（NewsHour）节目主持人纳瓦兹（Amna Nawaz）提问时表示：「不只我的竞选团队，我的执政团队看起来也会和美国一样...反映出我们是哪些人组成的国家。」

自从手无寸铁的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月命丧白人警察膝下，引发各地出现大规模抗议活动后，全美再度掀起热烈讨论社会多元化和种族平等议题的浪潮。

各方民调显示，拜登目前在非裔和拉美裔选民当中，支持率遥遥领先川普。

© 2020 AFP