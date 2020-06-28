涉破坏白宫外美国前总统杰克森雕像 4男遭起诉

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（法新社华盛顿27日电） 全美各地近期爆发反种族歧视抗议浪潮，示威者22日企图拆除曾蓄奴的美国前总统杰克森（Andrew Jackson）在白宫外雕像。美国检方今天表示，4名身分确认男性嫌犯已遭到起诉。

一群示威者22日晚间在拉法叶广场（Lafayette Square）用绳索套住杰克森雕像，试图将它拉下。1829年至1837年间领导美国的杰克森，曾拥有奴隶。

根据录影画面，有4名男子参与将杰克森雕像套上绳索、拉绳索或将锤子递给另一名示威者。4人介于20至47岁，他们昨天依「破坏联邦财产」罪名被起诉，若定罪可判处1至10年徒刑。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭白人警察压颈致死，引爆反种族歧视浪潮，全美各地有数座雕像遭到破坏或被拉下，包含南北战争时的南方将领和蓄奴支持者领袖的雕像。

华府检方在声明中表示，被告4男有1人昨天被捕，今天送交法官应讯；其余3人已确认身分，但尚未被捕。

美国总统川普今天在推特（Twitter）转贴警方寻人启事，盼能找出另外十几名参与尝试拆下杰克森雕像的示威民众。距离11月美国总统大选剩不到5个月，川普正设法将自己定位为维护「法律与秩序」的领导人物。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP