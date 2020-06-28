牛津大学研发疫苗 巴西签约生产

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（法新社里约热内卢27日电） 由英国牛津大学研发、巴西协助测试的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗可望问世，巴西今天表示，已经达成协议，预计要制造1亿剂。

这支疫苗是由牛津大学与英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研发，是全球研究人员竞相测试、期盼引进市场的数十支疫苗之一，目前正在英国、南非及巴西进行测试。

根据这项金额高达1.27亿美元（约新台币37.96亿元）的协议，隶属巴西联邦政府的公共卫生机构「维斯卡隆多．克鲁兹基金会」（Oswaldo Cruz Foundation）将取得技术和支援制造疫苗。

巴西第2号卫生官员佛朗哥（Elcio Franco）表示，如果疫苗证实有效且安全，这个协议将为巴西取得先机。

他在记者会中说：「这项技术的转移，将让我们拥有生产的自主权。」

佛朗哥表示，巴西初步将生产大约3000万剂疫苗，其中半数在12月之前问世，另一半则在2021年1月之前出货。

巴西是全球染疫人数第2多的国家，全国目前有超过120万人确诊，超过5万5000人染疫病故。

专家表示，人口2.12亿的巴西筛检量过低，这表示实际染疫人数可能更多。

© 2020 AFP