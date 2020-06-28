美国大使批真主党 黎巴嫩法官禁媒体报导惹议

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（法新社贝鲁特27日电） 美国大使席亚受访时谈到黎巴嫩武装团体真主党（Hezbollah）的势力强大，黎巴嫩法官今天谕令禁止媒体报导席亚的谈话一年，不过，这项裁决遭到批评不具约束力和无法执行。

席亚（Dorothy Shea）在沙乌地阿拉伯新闻频道哈达斯电视台（al-Hadath）26日播出的访问中表示，美国「非常关切真主党扮演的角色」。真主党已被美国列为恐怖组织。

她说：「真主党挪用数十亿美元，这些钱原本应该进入政府金库，让政府能够为人民提供基本服务。」

美国把真主党视为恐怖组织，但真主党及盟友在黎巴嫩国会和内阁中占多数。

黎巴嫩南部的一名法官今天发布命令，禁止本国和外国媒体在黎巴嫩播报或发表席亚的评论，为期一年。

这位法官说：「美国大使受访时提及一个在国会和内阁中具有代表性的黎巴嫩政党，这个政党拥有广大的群众基础。」他指的是真主党。

法官承认国际法给予外交官豁免权，但表示媒体可能会因为违反他的命令而遭受惩罚。

美国驻黎巴嫩大使馆推文回应：「我们坚信言论自由，以及自由的媒体在美国和黎巴嫩扮演重要角色。」

美国国务院今天稍晚在华盛顿发表更强烈的回应说：「真主党企图打压黎巴嫩媒体很可悲。甚至还想利用司法压制言论自由和新闻自由，这太可笑了。我们和黎巴嫩人民站在一起，反对真主党审查言论。」

黎巴嫩新闻部长萨马德（Manal Abdel Samad）驳斥法官的命令说：「没有人有权禁止媒体报导新闻。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP