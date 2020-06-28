MLB准备复赛之际 游骑兵传工作人员确诊

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（法新社休士顿27日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让美国职棒大联盟MLB停摆，赛季准备7月重启之际，德州游骑兵传来工作人员病毒筛检呈阳性反应的消息。

消息来源告诉德州「沃斯堡明星电讯报」（Fort Worth Star-Telegram），游骑兵确诊病例并不涉及球员、教练，或棒球营运相关人员。

游骑兵在声明中表示，球队已采取先前制定好的相关安全措施，包括要求确诊者密切接触名单返家，并提供他们病毒检测。

游骑兵在声明中说：「员工的健康和安全是我们首要考量。」声明表示，游骑兵将持续要求主场前线员工谨守防疫规范，包括测量体温、强制配戴口罩，以及场馆定期消毒清洁等。

法新社报导，数天前，MLB刚宣布缩水成60场的例行赛将在7月23日或24日展开。

各队计划先在各自主场展开季前训练。游骑兵首次练球订在7月3日，并要求球员事前完成病毒筛检。

游骑兵6月24日表示，他们拟定开放体育场馆50%容量人数进场观赛。

德州是美国最急于松绑防疫措施的州之一，境内今天通报确诊病例新增5747起，确诊病例累计达14万3371起；德州共有2366人染疫身亡。

© 2020 AFP