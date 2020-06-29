中国遭控强制维族妇女节育

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（法新社北京29日电） 根据一份今天发布的研究报告，中国正在新疆执行强制妇女节育政策，很显然这是为了遏止当地的少数族裔人口成长。

这份研究报告综合当地官方数据、政策文件与对少数族裔妇女的访谈，内容已促使一个由国会议员组成的国际组织呼吁联合国调查中国在新疆执行的政策。

此举可能触怒北京当局。中国政府否认践踏新疆少数族裔的人权，并声称这些指控「毫无根据」。

曾揭发中国在新疆政策的德国学者曾德恩（Adrian Zenz）如今在这份报告中指出，维吾尔与其他少数族裔的妇女在超过生育配额后若怀孕而拒绝堕胎，会被威胁要关押进再教育营。

曾德恩运用藉由搜寻中国网路发现的公开文件进行研究，其中有关新疆再教育营的研究成果曾获调查这些设施的联合国专家小组引用。

这份研究报告另指出，部分妇女表示，她们被强迫接受节育手术。

曾被关押在再教育营的妇女表示，他们被注射药物，导致停经或者与服用避孕药相同效果的异常出血。

曾德恩所研究的中国政府文件也显示，新疆部分偏远地区少数族裔的妇女，经常接受地方卫生官员的强制妇科检查，以及每隔两个月的验孕。

曾德恩发现，根据官方纪录，2016年当地节育率大幅超过全国水准后，在2017年至2018年间，新疆以少数民族为主的县的平均人口成长率，就低于以汉族为主的县的人口平均成长率。

维吾尔族维权人士表示，为了根除维吾尔人的独特文化与宗教认同，中国正藉由再教育营展开大规模的洗脑运动。

曾德恩在报告中指出，这些调查结果引发严重关注，即北京在新疆的政策是否代表根本已达到联合国所定义的「人口灭绝行动」。

由北美、欧洲与澳洲各个政党国会议员组成的团体「对华政策跨国议会联盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）发表声明说，针对新疆「是否发生违反人道或者种族灭绝的罪行」，IAPC将推动调查。

© 2020 AFP