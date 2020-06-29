俄中媒体被控透过德法文新闻散布疫情假讯息

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（法新社伦敦29日电） 根据英国一份最新研究，与俄罗斯和中国政府关系密切的媒体在社群媒体用法文和德文散布2019冠状病毒疾病疫情的错误资讯，比法德两国主流媒体发布的新闻更加受到读者关注。

隶属英国牛津大学（Oxford University）的「牛津网路研究所」（Oxford Internet Institute）今天发布报告指出，包括今日俄罗斯（RT）和中国环球电视网等媒体，用法文或德文散布有关2019冠状病毒疾病（COVID-19）的扭曲报导或摆明的阴谋论，在脸书（Facebook）和推特（Twitter）获得广泛回响，即使这些报导通常来源不明。

研究人员调查俄罗斯、中国和伊朗主要媒体在社群网站发布的外文内容，这些媒体若非由国家经营，就是和掌权当局的关系密切。

牛津网路研究所表示，这些媒体在社群平台发布的法文、德文和西班牙文消息，「藉由批评西方民主、赞扬自身国家和宣传关于COVID-19来源的阴谋论，将疫情议题政治化」。

这份研究调查的媒体，包括俄罗斯的今日俄罗斯和俄罗斯卫星通讯社（Sputnik），中国的中国环球电视网、中国国际广播电台（CRI）和新华社，以及伊朗的西班牙语媒体HispanTV。

研究方式是计算各媒体5月18日至本月5日最受欢迎的20篇报导在社群网站的平均互动数，也就是每篇报导在脸书分享或按赞的次数，及在推特留言或转推次数。

研究结果发现，今日俄罗斯发布的法文报导，在脸书和推特用户间的平均互动数是528，而新华社的法文新闻是374，反观法国大报「世界报」（Le Monde）的新闻则只有105。

至于德文报导部分，今日俄罗斯的文章在脸书和推特的平均互动数是158，德国权威新闻杂志「明镜周刊」（Der Spiegel）的文章则仅90。

类似情况也出现在西班牙文的报导。研究发现，伊朗国营的HispanTV和俄罗斯媒体都对拉丁美洲读者宣传「反美情绪」，俄罗斯和中国官媒的法文和德文新闻则热烈报导欧洲疫情和经济危机。这些媒体还宣传毫无根据的说法，包括2019冠状病毒疾病是由美军散布

牛津网路研究所研究人员卜莱特（Jonathan Bright）对法新社表示：「社群网站上有很大一部分人吸取的内容，是来自外国政府直接资助的媒体。但读者并没有这方面的清楚资讯。」

© 2020 AFP