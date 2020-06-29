俄矿业公司朝北极冻原偷排废水 相关员工遭停职

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（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯矿业巨擘诺里尔斯克镍业公司上月爆发北极圈内的电厂贮油槽大规模漏油事件，如今再被爆出在北极冻原偷排废水。该公司表示，目前已将负责排放废水的金属厂员工停职。

诺里尔斯克镍业公司（Norilsk Nickel）发表声明表示，由于「公然违反操作准则」，已将这名排放废水的员工停职。

诺里尔斯克镍业公司表示，这起事件发生在北极圈城市诺里尔斯克（Norilsk）附近的塔尔纳赫（Talnakh）浓缩厂。

一个月前，诺里尔斯克镍业公司旗下子公司在附近的一座电厂，刚发生贮油槽倒塌意外，导致约2万1000公吨柴油外泄，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）甚至下令进入紧急状态来因应这场灾难。

消息人士今天告诉国际传真社（Interfax News Agency），塔尔纳赫浓缩厂持续「数小时」排放用来处理金属的液体，已有约6000立方公尺流入野外地区。

一名消息人士表示，废水扩散的程度难以评估。

俄罗斯独立报纸「新报」（Novaya Gazeta）公布现场拍摄到的影片。影片显示连接储存槽的大型金属管线，正倾泻泡沫液体到邻近的林木间。

记者宣称这家工厂刻意将废水排放到野外地区，而当调查人员与紧急事故人员抵达现场时，工厂员工连忙拆除排水管线。

© 2020 AFP