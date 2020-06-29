全球新冠肺炎不治破50万人 确诊逾1016万例

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（法新社巴黎29日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间29日11时（台湾29日晚间7时），全球至少50万1847人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾1016万1240例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有507万4100人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计12万5803人病故，累计确诊数达254万9069例，至少68万5164人已康复。

巴西死亡人数在全球仅次于美国，境内累计5万7622人不治，累计确诊达134万4143例。

其他疫情重灾区还包括英国（4万3550死，31万1151例确诊）、义大利（3万4738死，24万310例确诊）、法国（2万9778死，19万9343例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3512例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊265万2674例，19万6273死；美国和加拿大累计确诊265万2279例，13万4371死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊248万6089例，11万2162死。

亚洲累计确诊124万3058例，3万3594死；中东地区累计确诊73万3753例，1万5668死；非洲累计确诊38万4144例，9646死；大洋洲累计确诊9244例，133死。（译者：陈政一）

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