全球疫情升温恐逆转解封趋势 亚股收挫

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（法新社香港29日电） 由于美国和中国等若干国家COVID-19新增感染病例再度攀升，引发官员恢复行动限制措施，这使得投资人更加担忧经济复苏进度，亚洲股市今天收盘应声挫低。

过去数周全球各地陆续解除防疫限制措施，如今却有迹象显示，一些主要城市出现第2波疫情，影响市场人士信心。

美国加州大城洛杉矶和其他6个郡解封才过短短一周多，当局却再度下令当地酒吧暂停营业，这些地区合计人口超过1300万。加州大城旧金山目前也暂停松绑防疫限制的计画。

此外，美国人口最多的2个州德州和佛罗里达州COVID-19（2019冠状病毒疾病）感染病例再度大增，两州人口合计有5000万。亚利桑那州和乔治亚州等大州确诊人数也明显攀升。

美国卫生及公共服务部（US Department of Health and Human Services）部长艾萨（Alex Azar）表示：「这是非常非常严重的情况，我们能采取行动来控制情势的空间正在缩小。」

金融服务公司AxiCorp分析师殷尼斯（Stephen Innes）警告，近期美国确诊病例跃增，很可能因为部分地区恢复商业活动后，民众扩大移动范围和更常外出，这反而导致「解封趋势逆转及经济活动减少，尤其在疫情最严重的几个州」。

不只美国面临这类问题。中国首都北京也因冒出新的群聚感染病例，导致相邻的河北省接近50万人口再受到严格的防疫封闭措施限制。一名北京市官员形容，这波疫情「严峻且复杂」。

美国股市26日收盘重挫，亚洲股市今天跟进走跌。东京股市收挫2.3%，首尔股市收低1.9%，雪梨股市收挫1.5%，香港和台北股市收跌1.0%，新加坡股市收低1.2%，上海股市收跌0.6%，马尼拉、曼谷和雅加达股市也全数收黑。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP