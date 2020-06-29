加拿大拒绝用孟晚舟换人 被囚前加外交官妻：失望

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（法新社蒙特娄28日电） 加拿大总理杜鲁道拒绝考虑以面临引渡的华为财务长孟晚舟，换取遭中国拘留的加国前外交官康明凯与商人史佩弗获释，康明凯之妻今天受访表示，对杜鲁道感到「失望」。

杜鲁道（Justin Trudeau）坚拒外界的请求，不愿为了换取康明凯（Michael Kovrig）与史佩弗（Michael Spavor）获释，介入孟晚舟引渡程序。

杜鲁道表示，介入孟晚舟引渡程序会展现出渥太华可以受到「任意逮捕」左右，而这会让世界各地的其他加拿大人陷入险境。

康明凯之妻纳吉布拉（Vina Nadjibulla）接受加拿大电视公司（CTV）访问时表示，加国政府应尽力让康明凯和史佩弗获释，同时保护其他加拿大人不遭任意逮捕。

「我们可以两件事都做。这不是『我们得尽一切所能让麦可（康明凯）获释』，还是『我们要在以后保护加拿大人』的问题。」

「这两件事都必须讨论，政府有责任两件事都做。」

纳吉布拉还说：「没有免费的解决方案，我们必须付出代价，而这问题就变成，谁要付出最高代价，而现在，是康明凯和史佩弗在付出代价，我认为加拿大人了解这有着根本上的不公不义。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP