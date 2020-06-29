印度抗疫娘子军无防护装备 面临低薪困境

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（法新社印度米鲁特29日电） 印度派出一批低薪医疗娘子军，在贫困社区挨家挨户找寻感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者。她们没有防护装备，除了面临染疫风险，还常遭到质疑，甚至被人当出气筒。

印度有约100万名通称ASHA（印度文意思为希望）的政府核可女性卫生工作人员，在印度各大城市和村庄进行基本的医疗护理工作，像是注射疫苗和接生胎儿。她们的薪资很低，月薪仅6000卢比（台币约2341元）。

随着印度确诊染疫病例飙破50万例，这些女性卫生工作人员发现自己站在抗疫第一线，抱着减缓疫情扩散速度的希望，不仅要找出潜在感染病例，还要教育当地人正确的防疫观念。

ASHA工作人员告诉法新社，她们没有任何防护装备，只能利用头巾来保护自己不受感染，还经常无故被对政府抗疫不力怒不可遏的民众泄愤。印度为全球染疫人数第4大国。

ASHA阿卡（Alka）说：「我担任ASHA至今已经14年，我从来没有这么害怕徒手去挨家挨户敲门过。我们没有手套，就连口罩也没有。」

阿卡和她的同事负责拜访家庭，要求居民填写问卷，来了解他们是否有任何症状和近期旅游史。印度政府3月实施长达数月的防疫封锁措施，导致数百万劳工失业且一贫如洗，包括她们访问的许多居民。

如果有人看起来像是潜在病例，ASHA会将他们呈报给当局。

有些ASHA甚至被殴打，因为有村民怕她们带有病毒，或认为她们是政府派来的间谍。

公共卫生专家班恩（Anant Bhan）表示，由于印度缺乏接触史追踪措施，ASHA是印度抗疫「不可或缺的要角」。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP