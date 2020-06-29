塞内加尔戈瑞岛反种族暴力 把欧洲广场更名为自由

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（法新社塞内加尔首都达卡28日电） 因应全球反种族暴力，塞内加尔一个与非洲奴隶买卖历史密切相关的岛屿戈瑞（Goree），决定将岛上一个主要的广场更名。

戈瑞岛首长桑果（Augustin Senghor）在新闻稿中表示，区议会27日一致通过，将欧洲广场（Place de l'Europe）更名为「自由与人性尊严广场」（Place de la Liberte et de la Dignite humaine）。

根据联合国教科文组织（UNESCO）的资料，距离塞内加尔首都达卡（Dakar）2公里远的28公顷岛屿戈瑞，在15世纪到19世纪间，曾是非洲沿岸地区最大的奴隶贸易中心。

联合国教科文组织1978年因戈瑞是「人类剥削的象徵」，将其登录在世界遗产（World Heritage）名单上。

戈瑞区长办公室主任迪欧普（Mamadu Adama Diop）表示，将广场重新命名并非要针对欧洲。

迪欧普告诉法新社，欧洲联盟（EU）「一直支持戈瑞」，而且「区议会中有具双重国籍的欧洲人」。

根据区长发布的新闻稿，重新命名那个广场，是在回应「黑人和非洲裔社群经常受害的种族暴力浪潮」，美国发生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察压颈丧命一事，就是他们的遭遇最好的例子。

© 2020 AFP