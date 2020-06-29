巴基斯坦证交所遇袭 6人遇害4枪手被击毙

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（法新社喀拉蚩29日电） 巴基斯坦警方表示，一群枪手今天攻击位于大城喀拉蚩的巴基斯坦证券交易所（Pakistan Stock Exchange），至少造成6人丧命，有4名攻击者被击毙。

喀拉蚩警察局长梅蒙（Ghulam Nabi Memon）指出，这群攻击者在证交所外停车，向大楼投掷一枚手榴弹后开枪。

喀拉蚩警方发布声明指称，有4名守卫、1名警员及1名旁观者在随后的混战中遭到杀害。安全部队击毙4名枪手。

警方声明表示：「警方从这些恐怖分子手中，收回现代自动武器及爆裂物材料。」

俾路支解放军（Balochistan Liberation Army, BLA）声称犯下这起攻击。他们近年来在全国攻击一连串备受关注的目标，包括在喀拉蚩这座南部港市。

喀拉蚩曾是犯罪以及政治及族群暴力的热点，与政客有关的武装团体过去时常枪杀对手，并在住宅区发动攻击。

然而，在安全机构对武装政治团体及伊斯兰好战分子采取行动后，当地局势近年来大致趋于稳定。

根据市政府当局声明，逾一周前在喀拉蚩的政府福利办公室外，曾有人对排队民众投掷一枚手榴弹，导致1死8伤。

© 2020 AFP