巴西各地示威 过去1周感染人数创新高

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（法新社里约热内卢28日电） 根据巴西卫生部数据，截至今天，巴西过去7天总计有25万9105人感染，是疫情爆发至今感染人数最多的一周。

过去7天感染死亡人数7005人，仅低于前一周创下的7285人纪录。

巴西是全球确诊与死亡病例第2多的国家，仅次于美国，迄今仍缺乏有效控制疫情的策略。

民众不满总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）处理疫情的方式，于国内许多城市、甚至远在斯德哥尔摩、伦敦与巴塞隆纳都爆发示威活动，使得疫情更为加剧。

极右翼总统波索纳洛坚称类似「小流感」轻忽新型冠状病毒的严重性，并且谴责地方政府采取的居家隔离措施，以及公然违背在首都巴西利亚实施的社交距离与戴口罩规定。

在里约热内卢的柯帕加巴纳海滩（Copacabana beach），宪兵手持防暴盾牌并以棍子驱离高喊「波索纳洛下台」口号的抗议民众，在场还包括同志骄傲（Gay Pride）游行与反种族歧视示威。

专家表示，巴西的实际感染与死亡人数可能比官方数据要高出许多。巴西卫生部本周开始对所有疑似病例实施筛检。

即使疫情仍未获控制，部分地方政府正在推动重启经济。

巴西境内仅次于圣保罗的第2大重灾区里约热内卢，已允许商店重新营业与恢复足球赛事，甚至计划7月10日让球迷回到球场观战。（译者：陈怡君/核稿：严思祺）

© 2020 AFP